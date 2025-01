124-годишна жена, надживяла децата си, споделя тайната на дълголетието

С редната продължителност на човешкия живот обикновено е между 70 и 80 години, като повечето хора започват да изпитват физическите и психическите ефекти на стареенето десетилетия по-рано. С напредването на възрастта телата ни често стават по-податливи на заболявания, а поддържането на жизнеността се превръща във все по-трудна битка. Въпреки това една китайка се е преборила с всички трудности и се е превърнала в пример за идните поколения.

Цю Чайши, жена от Нанчун, провинция Съчуан, Китай, отпразнува 124-ия си рожден ден на 1 януари. Родената през 1901 г. Цю е преживяла повече от един век от историята на Китай, обхващащ династията Цин и възхода на съвременен Китай. Въпреки че възрастта ѝ не е официално потвърдена извън Китай, рождената ѝ дата е записана в системата хукоу - системата за регистрация на домакинствата в страната, съобщава The Star.

Семейството на Цю, което обхваща шест поколения, я смята за една от най-възрастните живи столетници в региона. Голямото ѝ семейство включва 60-годишната ѝ внучка и осеммесечното ѝ правнуче.

Но дългият и здравословен живот изисква активни усилия за поддържане на строг начин на живот. Тя разказа пред The Star, че остава забележително активна, като всеки ден се храни по три пъти. Храненията ѝ са последвани от кратки разходки за по-добро храносмилане. Цю споменава също, че всяка вечер си ляга към 20:00 ч.

Усмихната акушерка посрещна 102-рия си рожден ден в "Пирогов" (ВИДЕО)

След такъв здравословен начин на живот и на 124-годишна възраст Цю може да се справя сама със задачи като разресване на косата, палене на огън и хранене на гъски. Тя дори може да изкачва стълби с лекота.

Цю информира новинарския канал, че оризът със свинска мас се приготвя от каша, съдържаща тиква, зимен пъпеш и натрошена царевица. Въпреки че пристрастието ѝ към свинската мас никога не е отслабвало, сега тя я консумира умерено по препоръка на лекаря си.

Qiu Chaishi, a resident of Chaishici village in Nanbu county, Nanchong, Sichuan province, celebrated her 124th birthday on Wednesday. When it comes to diet, Qiu has a special fondness for lard. https://t.co/3fW9qzydql pic.twitter.com/IuOMWUNwPr