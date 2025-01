12 станаха жертвите на стрелбата в Черна гора, сред тях са 2 деца

12 души, включително две деца, бяха убити от въоръжен мъж, който откри огън в ресторант в южната част на Черна гора, близо до град Цетине, съобщи прокурор.

Нападател застреля десет души и избяга, траур в Черна гора

„Убити са 12 души, включително две деца“, заяви пред медиите прокурор Андрияна Настич цитирана от АФП.

Всички полицейски части, включително специални сили, издирваха заподозрения Ацо Мартинович в продължение на няколко часа. По-късно той се самоуби в близост до дома си.

Armed assailant kills several people in mass shooting in Montenegro

