"100-дневната кашлица": Симптоми и най-важното, което трябва да знаем за коклюша

А ко сте имали кашлица, от която просто не можете да се отървете, не сте единствените.

Случаите на коклюш, известен като магарешка кашлица или "100-дневна кашлица" - нарастват в Англия и Уелс, като са се увеличили с приблизително 230 процента в сравнение с миналата година, според данни на Агенцията за здравна сигурност на Обединеното кралство.

A highly contagious and potentially lethal '100-day cough' is sweeping Britain, that can cause coughing fits that last for two or three months. pic.twitter.com/UvOnAVkDyO