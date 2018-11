Регистриран е забележителен глобален спад в броя на децата, които жените раждат.

Проучването, публикувано в „Ланцет“, изследва тенденциите в целия свят от 1950 до 2017 г. и открива, че в почти половината страни по света броят на новородените е недостатъчен, за да поддържа големината на населението. Изследователите твърдят, че резултатите са „огромна изненада“, посочва Би Би Си.

В резултат в следващите десетилетия в редица държави ще има „повече баби и дядовци, отколкото внуци“.

През 1950 г. жените са имали средно 4,7 деца през целия си живот. Нивото на плодовитост е намаляло наполовина до 2,4 деца на жена през миналата година. Тези цифри обаче прикриват далеч по-сериозен проблем.

Раждаемостта в Нигер, Западна Африка, е 7,1 деца средно на жена, но на средиземноморския остров Кипър на всяка жена се пада само едно дете.

Когато средната норма на плодовитост в една държава спадне под приблизително 2,1, населението започва да намалява.

„Достигнахме този вододел, където половината страни имат нива на плодовитост под нивото на заместване“, коментира професор Кристофър Мъри, директор на Института за оценка на здравните показатели във Вашингтонския университет.

Жените в повечето икономически развити страни, включително в Европа, како и САЩ, Южна Корея и Австралия, имат по-ниска от нивото на заместване плодовитост.

Това не означава, че броят на хората, живеещи в тези държави задължително намалява, поне все още не, тъй като размерът на населението е комбинация от степента на плодовитост, смъртността и миграцията. Но не е далеч моментът, когато тези общества ще се изправят пред проблема със спад на населението.

Има три основни фактора, които пораждат тази ситуация. По-малко смъртни случаи в детството, а в следствие на това жените раждат по-малко бебета. По-голям достъп до контрацептиви. Повече жени учат или работят.

Д-р Джордж Лийсън, директор на Института за застаряване на населението в Оксфорд, подчертава, че случващото се не е непременно лошо, стига обществата да успеят да се адаптират.

„Демографията оказва влияние върху всеки един аспект от живота ни, просто погледнете през прозореца към хората по улиците, къщите, трафика, консумацията, всичко това се задвижва от демографията“, посочва Лийсън.

Той смята, че политиката за работните места ще трябва да се промени и дори идеята за пенсиониране на 68 г. ще бъде неустойчива.

Според доклада засегнатите страни ще трябва да обмислят увеличаване на имиграцията, което обаче води до нови проблеми. Или да насърчават жените да раждат.

С текущите тенденции в недалечно бъдеще ще има повече хора над 65 годишна възраст, отколкото деца. А на глобално ниво няма миграционно решение.

Дори Китай, чието население почти се е утроило за изследвания период, е изправен пред проблема. Там нивото на плодовитост е намаляло до едва 1,5. При това в страната, заради културни стереотипи и планирани аборти, на всеки 100 момичета се раждат по 117 момчета, което още повече влошава ситуацията.

