Изкуственият интелект се включва и в ремонта на пътищата

О бединеното кралство откри решение на дългогодишния проблем с дупките по пътищата. И то е доста по-високотехнологично, отколкото някой някога е очаквал.

Всеки е чувал предупрежденията на личности като Стивън Хокинг и Илон Мъск за опасността изкуственият интелект да унищожи човечеството. Това обаче не означава, че той е лош.

Нова схема ще "впрегне" силата на изкуствения интелект, за да поправи отдавнашния проблем с дупките, които от години "оскверняват" пътищата във Великобритания, пише в. "Дейли стар".

AI robots will 'terminate' potholes for a fraction of the cost of human workers https://t.co/DuLjMPqs85 pic.twitter.com/6pzF8NLXR8