Звездно парти на Джъстин Бийбър завърши със стрелба

С лед концерта преди „Супер боул” в събота, посветен на Суперкуата по американски футбол, канадският певец Джъстин Бийбър вдигна парти в клуба „Дъ Найс гай” в Западен Холивуд, на което присъстваха Джеф Безос, Кендъл Дженър, Леонардо ди Каприо, Клои Кардашян, Дрейк, Тоби Магуайър и други знаменитости.

Около три часа сутринта, когато гостите вече си тръгвали по домовете си, в близост до заведението се разиграла престрелка.

Зрелищно шоу за милиони - Лейди Гага на Супербоул

В конфликта участвало обкръжението на рапъра Бил К. Капри, известен под псевдонима Кодак Блек.

Според свидетели отначало компанията е била приятелска на улицата близо до червено спортно Ферари, но в един момент започнала кавга и се чули изстрели. В резултат на това самият Капри и трима други са хоспитализирани с наранявания без опасност за живота. Стрелецът е избягал от местопроизшествието.

Крещял ли е Джъстин Бийбър на жена си? Хейли отговори

Си Ен Ен, позовавайки се на свой източник, съобщи, че Джъстин и Хейли Бийбър са напуснали клуба придружени от охрана, след като са научили за инцидента.

Според други медии, към момента на престрелката партито е боло приключило и Джъстин, както и другите звездни гости, вече не са били в заведението.

Kodak Black & Gunna was vibing before Kodak got in a brawl & then shots were fired 😳 pic.twitter.com/hTCJt2yIzs