Звезди, които сякаш са пътували през времето: 8 уникални снимки

К азват, че всеки човек има свое копие някъде по света.

Не всеки обаче разбира за съществуването на другия.

Не може да се каже същото за известните личности, които имат почитатели по цял свят и понякога се оказва, че те много приличат на идолите си.

Някои без да се опитват, а други с помощта на различни разкрасителни процедури.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ЗВЕЗДИ, КОИТО СЯКАШ СА ПЪТУВАЛИ ВЪВ ВРЕМЕТО

Ние обаче решихме този път да ви представим звезди, които поразително много си приличат с хора от съвсем друга епоха и поколение, хора, които вече не са сред нас.

Оказа се, че има много популярни личности днес, които са сякаш пътували с машина на времето.

Чудесен пример в това отношение е холивудската звезда Никълъс Кейдж.

На снимката се вижда невероятната прилика между звездата от "Бодигард" и неизвестен мъж от ерата на Гражданската война (1861-1865г.), пишат от Ranker.

@REMBurr Nicolas Cage is actually a time traveler from the 1870s pic.twitter.com/e3P0fyOzxZ