Жизел Бюндхен стана майка за трети път

Ж изел Бюндхен посрещна първото си дете с приятеля ѝ Хоаким Валенте. 44-годишният супермодел е родила третото си дете наскоро и се съобщава, че майката и бебето са „здрави и щастливи“, пише Daily Mail, позовавайки се на информация в TMZ.

Не е ясно кога точно се е родило бебето, но според източници, това се е случило скоро.

Засега щастливата двойка не разкрива пола на детето си.

Бюндхен за първи път беше свързвана с Валенте през юни 2023 г., година след развода ѝ със звездата на американския футбол Том Брейди. Това е третото дете за бразилската красавица, която има дъщеря Вивиан Лейк (на 11 г.) и син Бенджамин Рейн (на 15 г.) от бившия си съпруг.

