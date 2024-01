Почина майката на Жизел Бюндхен

М айката на Жизел Бюндхен Ваня Ноненмахер почина. Тя беше на 75.

Болница Moinhos de Vento публикува изявление, потвърждаващо, че Ноненмахер е починала от рак в болницата в Порто Алегре, Бразилия, в неделя, след като е бил приета в петък. Бюндхен все още не е публикувала информация за смъртта на майка си.

Освен на 43-годишния супермодел, Ноненмахер е майка на петте сестри на Бюндхен, близначка ѝ Патриша и сестрите Рафаела, Грациела, Габриела и Ракел.

