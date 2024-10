Женени ли са Хоакин Финикс и Руни Мара?

Х оакин Финикс и Руни Мара може би трябва да почерпят.

Фенове изглежда смятат, че звездата от „Жокера“ е женен за дългогодишната си партньорка, след като я нарече „съпруга“ в неделния епизод на подкаста „Talk Easy with Sam Fragoso“.

Докато споделяше как е подготвял речта си за Оскарите през 2020 г., актьорът разкри, че е измислил вълнуващото си обръщение, докато е „разговарял с майка ми и съпругата ми.“

По-късно в епизода Финикс спомена Мара по име, като даде да се разбере, че тя е „съпругата“, за която говори.

По време на целия разговор с Фрагозо Финикс се въздържа да изясни брачния си статус.

Двойката се запознава през 2012 г., докато работят заедно по филма на Спайк Джонз „Тя“. Въпреки това те не сключват брак, докато не се събират отново на снимачната площадка на „Мария Магдалена“ няколко години по-късно.

Те се сгодиха през 2019 г.

„Тя е единственото момиче, което някога съм търсил в интернет“, казва Финикс за Мара в рядко интервю за Vanity Fair през 2019 г. “Бяхме просто приятели, приятели по електронната поща. Никога не съм го правил. Никога не съм търсил момиче в интернет.“

