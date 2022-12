Жена се спъна, падна в ръцете на непознат и се омъжи за него

В САЩ жена се спъва по стълбичката към самолета, пада в ръцете на непознат и се омъжва за него, раждайки му две дъщери.

Невероятната любовна история е разказана от британския вестник "Гардиън".

През 1997 г. Хейли е необвързана, току-що се е развела и свиква с новия си живот.

Младата жена работи за технологична компания в Сан Франциско и прекарва свободното си време с приятели. За горещ уикенд през август тя резервира билети за пътуване до Лос Анджелис.

Приятелската компания се насочва към самолета. Хейли изостава назад и започва да тича, за да настигне останалите. В този момент се спъва.

"Хванах я преди да падне на земята", припомня си Шон.

