Защо социалните мрежи не трябва да са вашият терапевт

К огато хората имат проблеми с психичното си здраве, те често се обръщат към TikTok вместо към лекарите.

Мнозинството от пълнолетните потребители на TikTok - 66% - са виждали съдържание за психичното здраве в приложението, според проучване на KFF за проследяване на здравната дезинформация от 2024 г.

„По-голямата част от хората, които имат достъп до TikTok, в някакъв момент ще потърсят някакъв вид насоки за психично здраве или насочване към ресурси в рамките на TikTok“, казва д-р Томас Милам, психиатър от Вирджиния и главен медицински директор на Iris Telehealth, доставчик на услуги за психично здраве.

Лесно е да се разбере защо: В момента има недостиг на доставчици на психично здраве и често е скъпо и трудно да се запишеш за среща, докато социалните медии са на една ръка разстояние от всеки.

Повишеното признаване на проблемите на психичното здраве в социалните мрежи е нещо положително, казва Линдзи Либен, психотерапевт от Ню Йорк.

„Хората са много по-открити по отношение на психичното здраве и търсят начини да подобрят емоционалното си благосъстояние“, казва тя.

Но като цяло не е добра идея да се опитвате да диагностицирате проблемите си в социалните мрежи.

Заблуждаващи публикации и погрешни диагнози

Либен посочи, че част от информацията, която се споделя онлайн, идва от хора, които не са професионалисти в областта на психичното здраве.

А тези публикации често са неточни или подвеждащи. В малко проучване от 2023 г. на видеоклипове от TikTok за аутизма в Journal of Autism and Developmental Disorders 41% от информационните видеоклипове са били неточни, а 32% - прекалено обобщени.

Повече от половината от видеоклиповете в TikTok за синдрома на дефицит на вниманието и хиперактивност - 52% - съдържат подвеждащи твърдения, според малко проучване от 2022 г. на 100 видеоклипа в TikTok, публикувано в The Canadian Journal of Psychiatry.

