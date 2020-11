Защо растенията имат тръни

Р астенията не могат да избягат, ако са изправени пред опасност.

Те се нуждаят от други начини, за да се защитават.

Израстъци като шипове и бодли върху акациевото дърво го правят по-трудно за жирафите да се насладят на любимото си ястие.

Но гъвкава горна устна и дълъг език позволява на жирафа да закуси с дървото така или иначе.

Между другото: някои животни имат подобни стратегии за отбрана.

Бодлите на таралежа ще прогонят повечето потенциални хищници.

Източник: iStock

Още по темата вижте във видеото по-горе.

