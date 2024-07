Запознайте се с четиримата, които живяха една година на "Марс"

К ак се живее на Марс? На такъв експеримент се подложиха четирима души в САЩ - в симулационен център на НАСА в щата Тексас. След малко повече от година сега те се върнаха към нормалния живот, съобщи Deutsche Welle.

(Във видеото може да научите повече за: Избраха първите участници в симулацията на живот на Марс)

Четиримата американци не са астронавти

В техния случай пътят обратно към Земята беше кратък: само едно почукване и една врата деляха Кели Ханстън, Рос Брокуел, Нейтън Джоунс и Анка Селариу от завръщането им у дома. Четиримата бяха посрещнати с аплодисменти от семействата си и от служители на НАСА, а радостта им можеше да се види в излъчване на живо - след 378 дни в специален симулационен терен в космическия център "Джонсън" в Хюстън, щата Тексас.

След малко повече от година това е първият път, в който те отново виждат други хора. "Толкова е прекрасно просто да мога да ви поздравя" - това са първите думи на ръководителката на мисията Кели Ханстън. Подобно на другите трима участници в експеримента, тя не е обучена астронавтка, а биоложка, която доброволно се е включила в така наречената мисия "CHAPEA". Целта на тази мисия: да се установи доколко устойчив би бил човекът, ако му се наложи да живее на Марс.

Four scientists emerged to cheers after spending 378 days in isolation simulating a mission to Mars in NASA's Martian habitat in Texas. Anca Selariu, Ross Brockwell, Nathan Jones and team leader Kelly Haston conducted Marswalks. pic.twitter.com/NeEHfSVoo7

Повече от година без дневна светлина

Четиримата участници са имали през цялото време достатъчно работа: екипажът е отглеждал зеленчуци и е симулирал разходки на Марс, а изпращането на текстово съобщение понякога е било възможно само със закъснение от цели 22 минути.

Симулационната зона е била построена с помощта на 3D принтер - с площ от 160 квадратни метра, със спални помещения с размери около два на три метра, с нещо като дневна с телевизор, диван, бюра и медицински пункт. Четиримата доброволци не са виждали дневна светлина и не са усещали полъх на вятър в продължение на повече от година, но най-много са им липсвали семейството и приятелите. "Обичам ви чак до Марс и обратно", казва на съпругата си и трите си деца Нейтън Джоунс, който след мисията ще се върне към лекарската си професия.

Хиляди кандидати

Около 4000 души са кандидатствали за участие в мисията. От всички желаещи се е изисквало да са американски граждани на възраст между 30 и 55 години, да са здрави и мотивирани, да не пушат, да имат завършено висше образование в областта на науката и поне 1000 летателни часа.

Микробиоложката Анка Селариу споделя, че често са я питали защо е толкова обсебена от Марс и защо изобщо хората трябва да ходят там. "Защото това е възможно", гласи нейният отговор. Това е решителна стъпка, която жителите на Земята предприемат, за да проправят пътя към следващите векове, добавя Селариу.

“Mars is our goal”Kelly Haston, Anca Selariu, Ross Brockwell, and Nathan Jones embarked on a groundbreaking mission on June 25, 2023. They were the first crew to inhabit the 3D-printed habitat as part of NASA's Crew Health and Performance Exploration Analog project. (1/3) pic.twitter.com/aNyMoRexIp