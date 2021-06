За първи път в историята: Заснеха златна котка в Камбоджа

А втоматични камери заснеха за първи път златна котка в североизточната камбоджанска провинция Ратанакири, съобщи Ройтерс.

Азиатската златна котка е класифицирана като застрашен вид от Международния съюз за опазване на животните и за нея има малко информация.

"Наличие на златна котка рядко се регистрира, защото видът е рядък сред осемте вида тигри", каза говорителят на министерството на околната среда Нет Фектра.

