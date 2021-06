За първи път: "Мадам Тюсо" в Дубай

В Дубай отваря врати първият за Близкия Изток музей на "Мадам Тюсо", съобщава френският вестник Le Figaro.

В продължение на близо два века 250 восъчни статуи на знаменитости привличат милиони посетители всяка година не само в Обединеното кралство, но и в редица други градове в Европа, САЩ и Азия, в които компанията Merlin Entertainments е открила клонове.

"Днес Merlin Entertainments Ltd, вторият по големина увеселителен оператор в света, официално обяви откриването на известната восъчна атракция, "Мадам Тюсо", в Дубай", се казва в изявление на компанията.

Пояснява се, че музеят ще отвори врати за посетители по-късно през годината.

London’s renowned wax-work museum Madame Tussauds will open its first outpost in the Arab world in Dubai later this year, the group’s owner Merlin Entertainments said Tuesday.https://t.co/Sa9cymmhVQ#London #dubai #international #tinmedia #tinnews pic.twitter.com/L2X6nFUATE