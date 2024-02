За повече от 8 млн. лири: Продадоха китари на Марк Нопфлър

К итари и усилватели на звездата на Dire Straits Марк Нопфлър бяха продадени на търг за повече от 8 млн. паунда - много повече от очакваното.

Нопфлър продаде повече от 120 свои китари и усилватели, като 25 % от приходите отидоха за благотворителност.

Начело на продажбата застана китарата на Нопфлър от 1959 г. Gibson Les Paul Standard Vintage, която бе продадена за 693 000 паунда, поставяйки нов световен рекорд за този модел.

Музикантът заяви, че търгът е бил "невероятно приключение".

Dire Straits star Mark Knopfler's guitars sell for more than £8m at auction https://t.co/9MsDpNOPYx — BBC News (UK) (@BBCNews) February 1, 2024

"Много се радвам, че тези любими инструменти ще намерят нови изпълнители и нови песни, както и че ще съберат пари за благотворителни организации, които означават много за мен", продължава той.

"Беше ми приятно да видя колко много означават тези китари за толкова много хора и също така се радвам, че те ще продължат да доставят радост на много хора чрез песните, записани през годините с мен. На вас, колеги музиканти, ентусиасти и колекционери, пожелавам всичко хубаво", сподели Нопфлър.

На лондонския търг се регистрираха участници и купувачи от 61 държави, като крайната сума, включваща премията на купувача, достигна 8 840 160 британски лири.

Pensa-Suhr MK-1 на Нопфлър от 1988 г., с която той свири на концерта в чест на 70-ия рожден ден на Нелсън Мандела на стадион "Уембли", беше продаден за 504 000 паунда, въпреки че оценката му беше само 8000 паунда.

Red Schecter Telecaster, която Нопфлър купува през 1984 г., за да запише хита на Dire Straits Walk Of Life, отиде под чука за 415 800 паунда, което е доста над оценката му от 6 000 паунда.

Dire Straits станаха суперзвезди в средата на 80-те години с хита си Money for Nothing.

“Staggering”: Mark Knopfler’s Guitar Collection has sold at auction for over $11 million – with a record-breaking ’59 Burst sale and 28 guitars fetching over $100K https://t.co/80E0GSLzby pic.twitter.com/f6mHIgYoB5 — Guitar World (@GuitarWorld) February 1, 2024

Колекцията на Нопфлър, която беше продадена на търг в Christie's в Лондон, обхваща цялата му 50-годишна кариера.

През ноември Нопфлър говори пред BBC News за китарите си и каза: "Надявам се, че на всички тях ще се свири, не мисля, че трябва да стоят в калъф."

Китарата, на която Нопфлър свири, за да запише и изпълни Solid Rock, е оценена на 6 000 паунда, но е продадена за 277 000 паунда.

Продажбата включваше и Les Paul от 1983 г., с която Нопфлър записва Money For Nothing и Brothers In Arms и с който свири на сцената на Live Aid през 1985 г. Цената му се оценяваше на 10 000-15 000 паунда, но беше продаден за 592 000 паунда.

Първата електрическа акустична китара, която Нопфлър притежава, е оценена на 5 000 паунда, но е продадена за 126 000 паунда.