Вулканично изригване в Япония създаде нов остров

Н ад шестте хиляди острова, съставляващи японския архипелаг, имат ново попълнение, след като учените казаха, че подводно вулканично изригване на 1200 км южно от Токио е създало нова суша, пише британският вестник The Guradian, цитиран от "Фокус". Островът е формиран в Тихия океан на около 50 км южно от Минами Йото, най-южният остров от групата Огасавара.

Бреговата охрана на Япония заяви, че новият остров е с форма на полумесец с диаметър около 1 км. Но ако това е някакъв прецедент, то неговото присъствие може да се окаже ефимерно.

After several days erupting underwater, Japan's Fukutoku-Okanoba Volcano broke the surface in mid-August. This PlanetScope image shows the brand-new island and a swirling trail of pumice on August 15, 2021. pic.twitter.com/8M2P7QAkOI