Бик със звучното име „Гащички“ (Knickers) предизвика истинска буря в социалните медии. Снимката му, редом с обикновени крави е толкова впечатляващата, че изглежда като монтаж.

Но бикът е съвсем реален, наистина е огромен и живее в Австралия. Тежи около 1,4 тона и в висок 194 см.

Всъщност размерите буквално са спасили живота му. Собственикът Джеф Пиърсън се опитал да го продаде за месо миналия месец, но нито една кланица нямала техническа възможност да разфасова огромното говедо.

