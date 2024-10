Джереми Стронг: Тръмп ни нарече "човешка измет" - още една причина да гледате филма

А ктьорът Джереми Стронг сподели, че критиките на Доналд Тръмп към екипа зад новия филм "Стажантът" (The Apprentice), са „още една причина“ зрителите да го гледат.

Бившият президент на САЩ Доналд Тръмп нарече екипа на филма "човешка измет".

Преди премиерата на биографичния филм, който описва възхода на Тръмп като строителен предприемач в Ню Йорк през 1970-те, Стронг сподели, че "всички знаехме, че си играем с огъня, като се захващаме с този проект".

Donald Trump lashes out against Sebastian Stan's "The Apprentice" by calling it a "fake and classless movie."



"It’s a cheap, defamatory, and politically disgusting hatchet job, put out right before the 2024 Presidential Election, to try and hurt the Greatest Political Movement… pic.twitter.com/8m28cekTFG