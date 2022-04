Внучката на Джо Байдън ще се омъжи в Белия дом

В нучката на президента на САЩ Джо Байдън Наоми Байдън ще се омъжи в Белия дом.

„Питър и аз сме безкрайно благодарни на моите баба и дядо за възможността да отпразнуваме сватбата си в Белия дом“, написа в Twitter 28-годишната жена.

Peter and I are endlessly grateful to my Nana and Pop for the opportunity to celebrate our wedding at the White House. We can’t wait to make our commitment to one another official and for what lies ahead.