Розов кленов молец: Обитателят на горите в Северна Америка

Н е всички молци са прашно сиви или скучно бежови. Вземете например розовия кленов молец, който притежава невероятна комбинация от цветове, благодарение на която прилича на суперзареден летящ зефир.

Розовият кленов молец (Dryocampa rubicunda) е вид от семейство Saturniidae, в което се срещат някои от най-големите видове молци в света, включително кралските, императорските и гигантските копринени молци. Въпреки това те са най-малките от цялото семейство, с размах на крилете от 3,2 до 4,4 cm.

Къде да намерите розов кленов молец

