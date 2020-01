Вижте коя е най-подходящата страна, в която да отгледате детето си

К оя е най-подходящата страна за отглеждане на дете?

Може би повече от вас ще си помислят, че със сигурност има връзка между класацията и качеството на образованието в съответната държава.

Не е точно така.

Въпреки че САЩ и Великобритания заемат първото и второто място в класацията на U.S. News & World Report за качество на образованието, те се намират съответно на 18-та и 11-та позиция в тази за подходящи условия за отглеждане на дете.

The best country in the world to raise a child? It's not America, a survey finds. The US came in at number 18 for best country to raise a child, beaten by many countries in Europe, Canada and Australia. The top spots went to Denmark, Sweden and Norway. https://t.co/izJYUo5JKT