Киану Рийвс сподели за много специален личен момент с Александра Грант

К иану Рийвс бе интервюиран от списание PEOPLE по повод новия му филм "John Wick: Chapter 4". В интервюто 58-годишният актьор споделя лични моменти от своя живот.

Попитан кога е бил последният му момент на пълно щастие, Рийвс отговоря така:

"Преди няколко дни с моята любима", казва актьорът, визирайки своята дългогодишна любов - художничката Александра Грант.

"Бяхме в леглото. Бяхме свързани. Усмихвахме се, смеехме се и се кикотехме. Чувствах се страхотно. Беше наистина хубаво да сме заедно", добавя той.

