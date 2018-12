Доналд Глоувър бе коронясан като най-добре облечения мъж на 2019 г. от сп. "Джи Кю".

Тридесет и пет годишният рапър, актьор, режисьор, сценарист и текстописец оглави годишния списък на британското издание благодарение на изпъстрените с много цветове костюми, които обличаше, за да мине по червения килим за различни церемонии.

Миналата година той бе на 18-о място в списъка.

Доналд Глоувър Източник: Getty Images/Guliver

Творческият директор за колекциите за мъже на "Диор" Ким Джоунс, който бе сред съставилите списъка експерти, заяви, че Глоувър носи облеклата си с харизма и стил както на големия екран, така и извън света на киното.

В ГАЛЕРИЯТА ВИЖТЕ ЕДНИ ОТ НАЙ-ДОБРЕ ОБЛЕЧЕНИТЕ МЪЖЕ В СВЕТА

Във видеото горе вижте още интересни неща за мъжкия стил

Доналд Глоувър, известен също като Чайлдиш Гамбино, победи актьора ветеран Джеф Голдблум и звездата от филма "Призови ме с твоето име" Тимъти Шаламе, заели съответно второ и трето място. На четвърто място е Травис Скот, а на пето - Ричард Мадън.

Ричард Мадън Източник: Getty Images/Guliver

Принц Чарлз заема шесто място, следван от Дейвид Бекъм и изпълнителя на хита "All of Me" Джон Леджънд, който по-рано тази година бе обявен за най-стилния мъж от същото списание. На девето място е бившият член на бандата "Уан дайрекшън" Хари Стайлс, а на десето - грайм певецът Скепта.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore .