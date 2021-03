Учени направиха светеща татуировка, която се изключва

М еждународен екип учени създаде първата светеща татуировка, която може да се включва и изключва и е с дебелина 1/30 от човешкия косъм, съобщава БТА.

Татусът е съвместна разработка на лондонския "Юнивърсити колидж" и на Италианския технологичен институт. Тя е в сферата на смарт-татуировките, които един ден могат да бъда използвани да ни предупреждават, ако прекомерно много сме се изложили на ултравиолетовите слънчеви лъчи. Кожното приложение може да ни дава знак, ако сме се дехидратирали.

Забраняват бои за татуировки - причиняват рак

Петпластовият временен татус е с дебелина едва 2,3 микрона. Той започва да фосфоресцира със зелена светлина при напрежение от 8 волта. Миниатюрни OLED диодчета са интегрирани в устройството, което залепва за кожата по същия начин, като детските ваденки, когато се намокрят с вода. ОLED технологията е високо ефективна в енергийно отношение и се използва в телевизорите и смартфоните от най-ново поколение.

Внимавай какво си татуираш. Гафът на Ариана Гранде

По време на тестовете учените са успели да включат татуса и да го прикрепят към стъкло, пластмаса, портокал и опаковъчна хартия. Излъчена светлина била достатъчно силна, за да се наблюдава с невъоръжено око. По време на експериментите светещата татуировка е била свързана с проводници, но в бъдеще се предвижда тя да бъде захранена от миниатюрна батерия или от суперкондензатори.

Разработката е дело на проф. Франко Качали от "Юнивърсити Колидж" и на д-р Джонатан Барзоти от Италианския технологичен институт.

Glowing OLED tattoos could be used for fashion, health care, and more https://t.co/Lq4CIW6yKF