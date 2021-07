U2 дават „зелена светлина“ на Боно за солова кариера

Б асистът на рок група U2 Адам Клейтън заяви, че той, както и останалите членове на групата, не биха възразили, ако който и да е от тях реши да се отдаде на солова кариера, съобщи Контактмюзик.

Клейтън подчерта, че и той, и китаристът Едж, и барабанистът Лари Мълън младши биха подкрепили 61-годишния вокалист Боно, ако реши да се отдаде на индивидуална кариера.

Out now! We are honoured to welcome @u2 bass player Adam Clayton to the Rockonteurs podcast. This is a fascinating listen for anyone interested in the inner workings of one of the greatest bands of all time! Link in bio@garyjkemp @guypratt @U2 #podcast #u2 pic.twitter.com/4seMHB10bW