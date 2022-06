Том Хидълстън се сгоди - вижте за кого

А ктьорът Том Хидълстън официално потвърди годежа си със Зау Аштън месеци, след като актрисата беше забелязана да носи пръстен, докато се разхождаше по червения килим на наградите на БАФТА за 2022 г.

В интервю за Los Angeles Times звездата призна връзката си с актрисата Зау Аштън, заявявайки пред изданието: „Много съм щастлив“. Актьорът направи предложение за брак през март преди наградите на БАФТА, където двойката мина заедно по червения килим. Папараците успяха да заснемат пръстен на ръката на Зау Аштън, което предизвика спекулации, че двамата са сгодени.

Двойката се среща, когато работят заедно по пиесата „Предателство“ през 2019 г.

💬Tom Hiddleston confirmed to the LA Times his engagement to Zawe. and that he is very happy with this next feat with his fiancée.💗 pic.twitter.com/0cY7EsZeyJ