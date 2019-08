И зумителната Били Айлиш продължава да променя стандартите в поп музиката с дебютния си албум.

Едва 17-годишна тя направи своя дебют под номер 1 в най-престижната световна класация за сингли Billboard Hot 100 с парчето bad guy, което е част от мултиплатинения ѝ дебютен албум WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?.

Тези дни, следвайки безпрецедентните си 9 последователни седмици под номер 2, bad guy измести хитовото парче Old Town Road на рапъра Lil Nas и Били Рей Сайръс от върха на класацията.

Били Айлиш официално е първият артист, роден през това хилядолетие, чийто сингъл и албум достигат до първата позиция в класациите на Billboard.

Тя е и третият артист от женски пол в 31-годишата история на класацията с няколко песни, оглавяващи Billboard Alternative Songs airplay chart.

Хитовото парче bad guy се намира и на върха на Pop Songs airplay chart вече втора седмица, след като превзе първите позиции и в Alternative Songs airplay и Alternative Songs No. 1 след постижението на Lorde със сингъла "Royals."

Първият албум на Били - WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?, дебютира под номер 1 в Billboard 200 и от тогава се завърна още 2 пъти на върха.

Само преди дни Били Айлиш се появи на корицата на сп. Rolling Stone, както и на корицата на V Magazine за броя по случай 20-тата годишнина на изданието.

Освен това младата поп звезда може да се похвали и с над 15 млрд. слушания на нейни парчета в световен мащаб.

В момента Били превзема световните сцени с разпродаденото си турне WHEN WE ALL FALL ASLEEP WORLD TOUR.

И въобще не дава знак, че ще забави темпото.

