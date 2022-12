Изненадващ процент родители обичат домашния си любимец повече от детето си

И зненадващ процент родители обичат домашния любимец повече от детето си

Изследване, проведено от OnePoll показва, че една трета от анкетираните родители предпочитат домашния любимец пред детето си.

According to a survey conducted by OnePoll and MetLife, the average pet owner spends over $4,500 on their pet's basic needs every year. In fact, half of respondents said they spend more on their pets every year than they do on themselves (52%). Pet insurance may be able to help. pic.twitter.com/LTcNeBfQjl — MetLife Pet Insurance (@MetLife_Pet) December 13, 2022

В проучването са участвали 2000 американци.

Резултатите показват, че 34 процента от родителите предпочитат косматите си приятели пред собствената си кръв и плът.

Една пета от анкетираните купуват подаръци за домашните си любимци по-често, отколкото за децата си.

Резултати са красноречиви и специалистите са категорични: Американците са луди по животните, за които се грижат.

Две трети от участниците в проучването казват, че домашният любимец е най-добрият им приятел.

Други седемдесет и осем процента са уверени, че малките космати приятели са част от семейството.

According to a survey conducted by OnePoll and MetLife, 67% of pet parents plan on getting their pet a holiday gift this year, with the vast majority looking to spend up to $49. Are you getting your four-legged family a present this year? What's on their holiday list? pic.twitter.com/jLoGJL2sfu — MetLife Pet Insurance (@MetLife_Pet) December 8, 2022

Повече от половината анкетирани смятат, че четириногият им спътник ги разбира по-добре от най-добрия им приятел или половинката им.

За шейсет и осем процента времето прекарано с домашния любимец се отразява по-добре от това с приятели или роднини.

Участниците казват, че техните животни са им помогнали по време на стресов период в работата, лични предизвикателства и здравословни проблеми.

Spending time with our pet or partner? We choose pets every time! 🐶😽 Who would you rather spend time with?



*Source: Survey conducted via OnePoll of 2,000 cat or dog owners in a relationship pic.twitter.com/gEMYQOQ4Hb — Webbox Pet Food (@WebboxPetFood) March 3, 2022

Голям процент от необвързаните заявяват, че не могат да започнат връзка с някого, ако косматият им любимец не го одобрява.

„Домашните любимци ни обичат безусловно и ни карат да искаме да бъдем по-добри хора“, казва Линдзи Рабаут. Тя работи в компания за здравословна храна за кучета и котки. „Любовта на домашния любимец изважда най-доброто от всички нас.“, категорична е Рабаут.

Разбира се, всяка привързаност може да изпадне в нездравословна крайност.

Plugged in: Dating and pets. A OnePoll survey found 68% of people say their pet has a final say in their dating partners. Are pets a deal breaker or a clincher in relationships? Have you ever stopped dating someone who didn't get along with your pet? pic.twitter.com/hKusgrz9HD — Todd Meany (@toddmeany) May 13, 2021

Седемнайсет процента от анкетираните са създали профил в социална мрежа на своя любим космат приятел.

Други признаци, че може би сте прекомерно привързани към вашия малък спътник са, ако организирате партита за рождените му дни или редовно му купувате дрехи и аксесоари.

Голям процент от участниците в проучването харчат повече пари за качествена храна за кучето или котката си, отколкото за себе си и редовно позволяват на четириногия си приятел да спи в леглото им.

Всички участници биха искали кучето или котката им да ги придружават на работа.

Седемдесет процента са категорични: Домашните любимци също са хора.

Именно това е и философията на компанията, в която работи Линдзи Рабаут.

"Добрата храна обединява семейството. Домашният любимец също е човек и заслужава най-доброто. Щастливи сме, че все повече хора го разбират", завършва тя.

