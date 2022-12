Тайм: 2022-ра е годината на клюките

Т ази година клюките за връзки и вражди между знаменитости се разразиха и интернет с готовност коментираше всеки обрат в живота на звездите.

Имаше романтични интриги: неутолимата харизма на Пийт Дейвидсън, която го вкара във връзка първо с Ким Кардашиян, а след това и с Емили Ратайковски; разводът на Том Брейди и Жизел Бюндхен, уж защото той предпочел футбола пред семейството...

Today's Daily Spotlight: Buzz about celebrity flings and feuds kicked into high gear this year, and the Internet was eager to comment on every twist and turn in A-listers’ lives https://t.co/NxD3n2pWw3



📝 Eliana Dockterman (@edockterman)