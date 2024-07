„Съжалявам, момчета“: Джулия Фокс разкри, че е лесбийка

Д жулия Фокс разкри, че е лесбийка, след като каза, че не е имала връзка повече от две години.

В понеделник актрисата откровено разкри сексуалността си в отговор на видеоклип в TikTok на потребителката @emgwaciedawgie, която казва: "Обичам, когато видя лесбийка с гаджето ѝ. Това е като "Аууу, ти мразиш този мъж. Ти буквално го мразиш".

34-годишната Фокс добави своя отговор в края на видеото, като каза: "Хей, това съм аз. Аз съм тази лесбийка. Толкова съжалявам, момчета. Няма да се повтори."

Фокс получи безгранична подкрепа, тъй като феновете разказваха колко се вълнуват за нея.

"Толкова се радвам за теб", написа един човек, а друг добави: "Това прави сърцето ми толкова щастливо".

Новината може и да не е шок за някои, тъй като Фокс - която беше омъжена за Петър Артемиев от 2018 до 2020 г. - по-рано се отвори за евентуално запознанство с жена.

"Може би бившите ми гаджета не грешаха, когато ме наричаха лесбийка и се оплакваха, че никога не съм искала да правя секс с тях".

Фокс има 3-годишен син, Валентино, с Артемиев.

След като се разделиха, Фокс бързо продължи напред с Кание Уест.

Тя и противоречивият рапър се срещат за по-малко от два месеца през 2022 г. на фона на развода му с Ким Кардашиян.

По време на интервю за New York Times през 2023 г. италиано-американската красавица признава, че никога не е правила секс с Уест.

Julia Fox comes out as a lesbian: ‘So sorry, boys’ https://t.co/jM262xG9rD pic.twitter.com/UZulwAMwTy