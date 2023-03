Съкровището на Африка: Чебе за дълга и здрава коса

Б ез значение от дължината или текстурата, всяка естествена коса е красива. Сега, ако запазването на дължината е една от целите ви за 2023 г., тогава може да искате да помислите за добавяне на чебе към вашата рутина.

Чебе е храст, който расте в планинските вериги на Чад. Чадските жени са открили преди хилядолетия, че семената му имат мощни свойства за укрепване на косата. Помага за намаляване на цъфтящите краища и накъсването, поддържа косата хидратирана и изключително мека и осигурява по-лесно разплитане, което от своя страна помага за дължината.

Готови ли сте да научите повече за съставката суперзвезда? Прочетете, за да откриете всичко, което трябва да знаете за чебе.

Какво е чебе?

Както бе споменато по-рано, чебе е "храст, който расте в планинските вериги" на Чад, известен със своите способности за укрепване на косата. Така че е лесно да се разбере защо е бил използван от жените в страната от векове.

Как да използвате чебе?

Обикновено храстът се стрива на прах, след което се смесва с вода, естествени масла и се нанася върху косата. Можете да използвате масло от ший или масло от какао, а може да посегнете и към сусамово или кокосово масло.

Колко често трябва да се използва чебе?

Традиционно чебе се нанася върху косата два до три пъти седмично. Въпреки това, той наистина може да се използва толкова често, колкото искате.

Какво прави чебе полезно за косата?

Като нанесете пастата върху косата си и я държите сплетена на плитки, тя поддържа косата хидратирана и помага да се запази дължината ѝ. Това от своя страна също предотвратява увреждане и накъсване, което води до по-здрава коса.

