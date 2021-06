Световен рекорд: Майка роди 10 деца наведнъж (ВИДЕО)

М айка от Южноафриканската република (ЮАР) "счупи" рекорда за брой на деца, родени от една бременност.

Тя даде живот на седем момчета и три момичета, всички заченати по естествен път, съобщава британският таблоид Daily News.

Според изданието 37-годишната Гозиаме Тамара Ситоле е постъпила болница в Претория, където – в 29-ата гестационна седмица – й е направено цезарово сечение.

Така жената "счупи" рекорда, поставен от Халима Сисе от Мали, която роди девет деца в болница в Мароко през май.

JUST IN| The Gauteng Department of Social Development has confirmed the birth of 10 babies to a Tembisa mother. pic.twitter.com/EaIpkWAxXs