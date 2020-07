Скалата е най-скъпо платеният инфлуенсър в Instagram

Х оливудската звезда Дуейн Джонсън-Скалата е най-високо платеният инфлуенсър в Instagram, според британската компания за маркетинг в социални медии - Hopper HQ.

Actor Dwayne Johnson alias The Rock has topped Instagram's rich list as he is thought to charge more than anyone on any sponsored post.



According to Hopper HQ a social media marketing firm, Johnson charged advertisers more than $1 million per post.https://t.co/PjmyHVDDkQ