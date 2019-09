The Chemical Brothers

“Няма по-велик лайв денс спектакъл в света в момента”, пише световната музикална медийна платформа NME по повод грандиозното шоу на The Chemical Brothers “No Geography Tour”, което ще връхлети зала Арена Армеец в София на 10 октомври, по покана на продуцентска компания АРТ БГ.

Невиждани иновативни визуализации и енергичен безкомпромисен звук, вплетени в едно невероятно аудио-визуално преживяване, ще преживеят всички български фенове на най-култовото електронно дуо в света в софийската арена в уречената дата.

“С всяко следващо свое появяване на сцената, те вдигат нивото, благодарение на новите технологии - визуализациите им са спиращи дъха - но и още, защото те предлагат на публиката все по-добър и ефектен звук”, споделят британските музикални критици виждането си относно новото No Geography Tour, което иконичните музиканти представиха като хедлайнери на най-мащабния и престижен музикален фестивал в Европа - Гластънбъри, Великобритания.

Източник: Luke Dyson

Сензационният набор от визуализации, който акомпанира музикалния сетлист, е причина The Chemical Brothers да заемат достойното си място на хедлайнери на най-квалитетните музикални формуми в цял свят. В рамките на No Geography Tour ще станем свидетели на огромна въртележка, която те кара да “изгубиш контрол” по време на „EML Ritual“ и гигантски роботи, които стрелят с лазерни пушки докато звучи хипнотизиращия "Hoops". По време на грандиозния No Geography Tour ще станем свидетели и на невиждани до този момент огромни човешки холограми, порой от лазери, формирани в зрелищни 3D мапинги и какво ли още не!

The Chemical Brothers - култовата група, която ще изненада София

Малка част от онова, което ни очаква на 10 октомври, в зала Арена Армеец - София:

The Chemical Brothers, Том Роуландс и Ед Саймъндс, се събират в Манчестър през 1989 г. Те постигат световна слава, когато вторият им албум Dig Your Own Hole оглавява британските класации през 1997 г. Само в Обединеното Кралство музикантите бележат 6 първи места с албумите си и 13 топ 20 сингли, между които и две първи места.

Освен новия си албум No Geography музикантите ще представят пред българска публика и най-обичаните си композиции от цялата си дискография като Hey Girl Hey Boy, Block Rockin’ Beats, Galvanize и много други

Източник: Callo Albanese

Цялата сценична техника ще пътува до Арена Армеец от Великобритания в 7 ТИР- а, тъй като няма как да бъдат набавени нейни аналози у нас като качество и ефекти.

До грандиозния спектакъл The Chemical Brothers залата в Арена Армеец, която ще бъде лимитирана до точно 9500 места, по изискване на мениджмънта на електронните величия остава по-малко от месец! Организаторите съветват всички желаещи да преживеят това аудио-визуално зрелище да закупят своите билети още сега, тъй като интересът към събитието е огромен и се очаква публика не само от България, а и от съседните балкански държави.

Билети за концерта на The Chemical Brothers все още могат да се закупят на цени както следва: 69, 79, 89 и ВИП места от 100 лв. Билетите са продажба в мрежата на Eventim.

Източник: Luke Dyson

