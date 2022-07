Шон Мендес: Изобщо не бях готов за това

Ш он Мендес отмени останалите концерти от световното си турне в Северна Америка и Европа, за да се стабилизира психически, съобщи Асошиейтед прес.

"Изобщо не бях готов за това колко трудно ще ми бъде да пътувам след отсъствието", написа певецът и автор на песни в социалните мрежи.

#ShawnMendes Cancels His Tour Citing Mental Health-‘I Have To Put My Health As My First Priority’ @periclesukraine https://t.co/m8QRjUioGc — Scandal (@lovehatemos) July 29, 2022

"След като говорих повече с екипа си и работих с невероятна група здравни специалисти, стана ясно, че трябва да отделя време, което никога не съм отделял лично, да се съвзема и да се върна по-силен."

Шон Мендес има шест хита в топ 10 класацията за сингли "Хот 100" на "Билборд", сред които "There's Nothing Holdin' Me Back", "If I Can't Have You" и "Senorita" с бившата си приятелка Камила Кабело.

Световното турне на Шон Мендес в подкрепа на албума му "Wonder" започна през юни, но преди дни той заяви, че трябва да си вземе триседмична почивка. Сега тази почивка се превърна в неопределено време и изпълнителят отмени остатъка от турнето.

Мендес обясни, че се е надявал да може да продължи с останалите дати след почивката, но се е убедил, че "трябва да постави здравето си на първо място".

Певецът увери феновете си, че ще продължи да работи и да прави турнета в бъдеще. "Обещавам, че ще се върна веднага, след като отделя нужното време, за да оздравея", написа той.