Шарлийз Терон се страхувала от Том Харди на снимачната площадка

Г рандиозен скандал е имало между Шарлийз Терон и Том Харди на снимачната площадка на филма „Лудия Макс“ (Mad Max: Fury Road). Двамата си крещяли редовно, а Терон нарекла Харди „скапаняк“, когато той я накарал да го чака с часове.

След скандала русокосата красавица поискала жена продуцент да бъде с нея през цялото време, за да се пази от колегата си.

Том Харди често закъснявал за снимките.

Един ден, когато Терон била на снимачната площадка точно в 8 ч., гримът и костюмът ѝ били готови и тя се качила на военната платформа на филма.

Операторът Марк Гоелнихт разказва: „Стана 9 ч., а Том все още го нямаше. Попитах Шарлийз, искаш ли да слезеш от бойната платформа и да се разходиш наоколо, или... Тя каза: „Не, ще остана тук“. Наистина искаше да покаже гледната си точка. Не отиде до тоалетната, не прави нищо. Просто седеше на бойната платформа.

Въпреки, че продуцентите отправили „специална молба“ към Том Харди да се появи навреме, минали още няколко часа преди той да се появи. Накрая към 11 ч. той дошъл на снимачната площадка, а през цялото време Терон го чакала.

