Сензация: Куче се притече на помощ на закъсал автомобил

С импатично куче от породата голдън ретривър стана интернет сензация, след като се притече на помощ на закъсал автомобил, пише в. "Дейли стар".

Косматият помощник е заснет от стопанката си Кайла Уилсън да изскача от авариралия й край пътя автомобил, да се изправя на задните си лапи и да бута заедно с двамата мъже, които също са пътували със закъсалото возило.

Golden retriever jumps out of broken-down car to help 'push' it up hillhttps://t.co/nGbboUqyqd pic.twitter.com/FM8aMxT93i