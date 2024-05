Саудитският принц строи най-голямата ботаническа градина в света

С лед серия от мегапроекти, саудитският принц Мохамед бен Салман Ал Сауд поръча и най-голямата в света температурно-контролирана ботаническа градина. Проектът се нарича King Abdullah International Gardens и се простира на над 2 млн. кв. м площ.

Нищо в този проект не е обичайно. Едва ли има друга ботаническа градина в пустиня, но тази е точно извън Рияд. Нещо повече, целта й е да се превърне в световен водещ център за изучаване на климатичните промени. Но най-вече – градините, разпростиращи се върху площ от 10 хектара, ще пресъздават 400 млн. години еволюция на растителния свят на Земята.

In the stark expanses of the Tuwaiq desert just outside Riyadh, an ambitious project is taking shape that promises to redefine urban beauty and sustainability. The King Abdullah International Gardens…



