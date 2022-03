Жените, ваксинирани срещу ЧПВ, може да се нуждаят само от една цитонамазка в живота си

В аксината срещу ЧПВ води до толкова драматично намаляване на рака на маточната шийка, че тези, които се ваксинират, може да се нуждаят само от една цитонамазка в живота си, казва водещ учен по превенция на рака. За това съобщават от The Guardian.

Академичният директор на отдела за клинични изпитвания на „King's Clinical Trials Unit“ в Лондон, Англия, проф. Питър Сасиени, казва, че програмата за скрининг може скоро да се промени поради добрите резултати от ЧПВ ваксината.

Той каза пред BBC Radio 4: „Това е наистина вълнуващо.... ваксината срещу ЧПВ предпазва толкова добре, че мисля, че една или две цитонамазки в житова биха били достатъчни".

Междувременно Cancer Research UK все още призовава хората да се явят за скрининг.

Изследванията показват, че почти всички случаи на рак на маточната шийка са причинени от човешки папиломен вирус – известен като ЧПВ – и има повече от 100 вида ЧПВ.

Тъй като вирусът се разпространява чрез интимен контакт - "кожа до кожа", в идеалния случай ваксината се прилага преди човек да стане сексуално активен.

Ракът на маточната шийка се появява, когато атипичните клетки по маточната шийка, най-често породени от ЧПВ, се развиват извън контрол.

Заболяването е вторият най-често срещан рак сред жените на възраст под 35 години в Англия. Данните от 2019 г. показват, че две жени в Англия умират всеки ден от болестта.

HPV vaccine recipients may only need one smear test in their lives, expert says https://t.co/HkVer6ALEb