Робот разнася храна на карантинирани в Индонезия

Р обот, направен в домашни условия, разнася храна на самокарантинирани индонезийци, контактували с болни от новия коронавирус, предаде Ройтерс.

Помощникът е разработен от ентусиасти от населеното място Тембок Геде, провинция Източна Ява, с помощта на местни учени.

Villagers in Indonesia have developed a "Delta robot" to deliver food and provide services such as spraying disinfectant to self-quarantined residents infected with the virus.#COVID19 pic.twitter.com/DMadgP00dl