Една трета от работните места ще изчезнат до края на десетилетието

П рез последните години все повече хора започнаха да се страхуват от изкуствения интелект. Докато едни смятат, че той може да изтреби цялото човечество, други обръщат внимание на една далеч по непосредствена опасност – технологичният прогрес може да остави много хора без работа. Фактите сочат, че в някои сфери действително се наблюдава подобна тенденция. Според проучване на института „Маккинзи“, до 2030 г. изкуственият интелект може да измести хората от около 30 процента от настоящите работни места в световен мащаб. Доскоро се смяташе, че въпреки технологичния напредък, някои професии ще останат запазена територия за хората. Но дали е така?

Роботът - писател

Учени от Финландия решиха да проведат интересен експеримент – да проверят дали изкуствен интелект може да влезе в ролята на писател. Те създадоха система, която приема определени команди и произвежда текст. Изследователите въвели едно кратко изречение, което трябвало да е основното послание – „Хелзинки е красив град“. Задачата на системата била да създаде рекламни слогани, с които да се привличат туристи. Изкуственият интелект веднага предложил няколко идеи. Сред тях били „Разгледайте града. Скитайте заедно“ и „Създайте история. Обикаляйте заедно“.

„Ние, хората, разбираме света около нас и виждаме неговите нюанси много по-добре от която и да е машина. Професионалисти, занимаващи се със създаване на рекламни текстове, например, могат да използват нашата система, за да черпят идеи от нея, но тя няма как да замени човешкия мозък“, отбелязва Халид Алнаджар, един от изследователите, извършили експеримента. По думите му, едва ли в скоро време ще бъде създаден робот, който да може да замени човек, занимаващ се с толкова специфичен творчески процес като писането. Алнаджар е убеден, че изкуственият интелект не трябва да бъде възприеман като заплаха, а като помощно средство, с което ще могат да се създават по-качествени продукти за много по-кратко време.

По стъпките на лудитите

Лудитите са социално движение, възникнало през XIX в. Участниците в него унищожавали механизирани тъкачни станове, обявявайки се срещу промените, предизвикани от промишлената революция. Те смятали, че нововъведенията ще ги оставят без работа и ще променят изцяло начина им на живот. Очевидно е, че страховете, които някои хора изпитват днес, всъщност не са нещо ново. И това не е никак изненадващо. По различни оценки, през следващото десетилетие около 375 млн. души ще трябва да сменят своите професии заради развитието на технологиите.

Въпреки притесненията, че милиони хора ще останат без работа, историята сочи, че по време на технологични промени броят на новооткритите работни места всъщност е по-голям от този на закритите. Причината за това е много проста. Когато някои действия бъдат автоматизирани и станат по-бързи и евтини, компаниите се нуждаят от повече служители, способни да се захванат с останалите етапи от работния процес, които няма как да бъдат изпълнявани от машини.

Неизбежната промяна

Нека приемем, че прогнозите за откриването на повече работни места се сбъднат. В такъв случай на преден план излиза въпросът какви точно ще бъдат тези работни места? Безспорно, най-голямо ще е търсенето на експерти в сфери като програмирането, роботиката и инженерството. Променящият се пазар на труда ще принуди милиони хора да сменят своите професии, което със сигурност няма да е лесен процес. В резултат, поне временно безработицата неизбежно ще нарасне. За да бъде този процес максимално безболезнен, образователната система трябва да бъде реформирана, а на колкото се може повече хора да бъде дадена възможността да се преквалифицират.

