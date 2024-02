Растителни протеини: Ключът към здраво стареене при жените

Я денето на боб и ядки, богати на растителни протеини, може да помогне на жените да останат здрави с напредване на възрастта, установи ново проучване.

По-специално, жените, които консумират повече растителни протеини, са по-малко склонни да развият хронични заболявания и като правило са по-здрави по-късно в живота, пише Independent. Тези, които са включили повече протеини в диетите си от източници като плодове, зеленчуци, хляб, боб, бобови растения и тестени изделия, са имали по-малко сърдечни заболявания, рак и диабет и влошаване на когнитивните и умствени функции. Докато жените, които консумират повече животински протеин, са по-склонни да страдат от хронични заболявания.

Animal vs. Plant Protein — What’s the Difference? https://t.co/Fbu3gM3eJt via @healthline