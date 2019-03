В края на миналата година стана ясно, че има нов мъж в сърцето на Моника Белучи. След развода с Венсан Касел италианската актриса пазеше в тайна личния си живот, но вече е напълно готова да разкрие връзката си.

Белучи се появи със своя любим Николас Льофевр на модното шоу на "Шанел" в Париж.

Двамата не пускат ръцете си дори и по време на ревюто.

my politics are monica bellucci and her boyfriend in paris today pic.twitter.com/cW1tTD4vtN

За Льофевр е известно, че е скулптор и бивш модел. Той е собственик на галерия във френската столица. Разликата му с актрисата е 18 години. Има 8-годишна дъщеря от предишна връзка.

At the Chanel show during Paris Fashion Week today, 54-year-old Monica Bellucci brought Nicolas Lefebvre, her 36-year-old hipster artist piece, with her. Monica’s man is giving me “Fabio if... pic.twitter.com/nkIwOgbwJ3