Пухкаво съвпадение: Приют търси стопани на бездомни животни през Тиндър

П риют за животни в Германия изпробва нов подход за намирането на стопани за изоставени домашни любимци - като публикува техни профили в приложението за запознанства Тиндър, предаде Ройтерс.

От приюта се надяват, че самотни потребители на приложението, които търсят любовта, биха избрали компанията на котка или куче.

ICYMI: A German animal shelter is trying a new approach to find homes for abandoned pets: It's posting their profiles on Tinder in the hope that lonely humans looking for love might also enjoy the company of a cat or a dog 🐾 https://t.co/OVZSYBEaYS pic.twitter.com/MU28HoGmee