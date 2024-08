Проучване: София е най-добрият град за живот след пенсиониране в Европа, ето защо

П реместване в Европа за живот след пенсиониране може да е мечта за мнозина, но изборът на идеална локация е труден, пише Forbes.

И тук идва на помощ ново проучване на компанията за бизнес решения Moneypenny, която е направила класация на най-добрите градове за пенсиониране в Европа въз основа на множество фактори, сред които средната цена на живота, необходимите спестявания и много други подробности.

