Продават един от най-големите диаманти в света в полза на Червения кръст

З а трети път в историята си аукционна къща „Кристис” продава на търг един от най-големите диаманти в света с благотворителна цел, като приходите ще отидат за Червения кръст, става ясно от прессъобщение на аукционната къща.

Камъкът с тегло 205 карата е от търга на скъпоценни камъни, организиран на 11 май в Женева, Швейцария.

#SpotlightSaturday Christie's is proud to announce The Red Cross Diamond, a historically important fancy intense yellow, cushion-shaped diamond of 205.07 carat. A symbol of altruism, part of the sale revenue will be donated to the International Committee of the Red Cross. pic.twitter.com/DTIwEUQ9FL — Christie's (@ChristiesInc) April 16, 2022

Камъкът, който ще донесе приходи в полза на международната организация, носи името „Червен кръст” . „За трети път за период от повече от сто години ”Кристис” ще предложи този изключителен ярко жълт диамант от 205,07 карата”, посочва в прессъобщението Франсоа Кюриел, председател на „Кристис” за Европа и ръководител на отдела за луксозни продажби. „Това е много специална връзка и огромна чест”.

Оригиналният необработен камък, за който се смята, че е бил с тегло 375 карата, е добит в мина на „ДеБиърс” в Южна Африка през 1901 г.

Той се появява за първи път на търг на „Кристис” през април 1918 г., като е обявено, че приходите от продажбата ще подкрепят дейността на Червения кръст, припомня Артнет нюз. Група от дилъри на диаманти, които работят с „Де Биърс”, предоставят диаманта за благотворителния търг.

Камъкът тогава е продаден за 10 000 британски лири (около 782 000 долара днес) на лондонската бижутерска къща „Ес Джей Филипс”. През следващите десетилетия скъпоценният камък преминава в ръцете на неколцина собственици, като се смята, че накрая се оказва притежание на американски бизнесмен. За втори път камъкът се появява на търг на „Кристис” в Женева през 1973 г., когато е продаден за 1,8 милиона швейцарски франка (близо 4,7 милиона долара днес). Месеци по-рано той е обявен за продажба на търг в Токио, но е оттеглен поради нисък интерес.

Giant 205-carat ‘Red Cross Diamond’ to be auctioned for charity in May.https://t.co/4JVLZ0QfEP pic.twitter.com/Oq8djfllg5 — ForbesLife (@ForbesLife) April 13, 2022

Аукционната къща многократно организира продажби в подкрепа на международната организация през последните сто години, като в повечето случаи те са свързани с настъпили световни кризи. Подобни продажби има през Първата световна война през 1981 г, през Втората световна война през 1940 г., по време на суданската гражданска война през 1986 г. , при кризата с горските пожари в Калифорния, САЩ, през 2018 г.

През 2020 г. аукционната къща дари 500 от онлайн образователните си курсове в подкрепа на комитета за набиране на средства на британския Червен кръст и предложи места в два от най-популярните си онлайн курсове на организацията. Приходи от онлайн курсове са дарени и на организацията в САЩ.

The Red Cross Diamond estimated to realize $10.7M on its third return to Christie's in May 2022.



Previously, sold on April 1918 for £10,000 ($780k+ today). And, 55 years later, sold on November 1973 for CHF 1,800,000 (~$4,3M today).



Source: Christie’s, 2022; Forbes, 2022 pic.twitter.com/Qb0F5JYUUw — Kimby (@kimbyio) April 15, 2022

На търга на 11 май в Женева ще се продава и най-големият бял диамант, предлаган досега на търг. Крушовидният 228-каратов диамант е с първоначална оценка 20-30 милиона щатски долара. Камъкът с големина колкото кокоше яйце е добит преди двадесетин агодини в Република Южна Африка и за първи път се излага на търг. През 2013 г. 102-каратов бял диамант бе продаден за 26,7 милиона щатски долара.

През последните месеци цените на диамантите се покачиха, писа Блумбърг. „Де Биърс” продаваше диамантите с 10 на сто повишение на цената през януари, като цените на по-евтините нараснаха почти с двадесет на сто.