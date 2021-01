Предано куче чака дни наред стопанина си пред болницата

П редано куче е чакало дни наред пред болница в Северна Турция, в която стопанинът му бил приет за лечение, предаде Асошиейтед прес.

Кучето Бонджук, чието име означава мънисто, е тръгнало след линейката, с която стопанинът му Джемал Шентюрк бил транспортиран в болница в град Трабзон на 14 януари, и след това ежедневно отивало до болницата, съобщи турската информационна агенция ДХА.

Дъщерята на Шентюрк - Айнур Егели обяснила, че била готова да вземе Бонджук вкъщи, но че кучето непрекъснато ще бяга и ще отива пак до болницата.

Охранителят в болницата Мухамет Акдениз разказал пред ДХА, че кучето идвало всеки ден около 9 часа сутринта и чакало до вечерта, без да влиза вътре.

Когато вратата се отваряла, то промушвало главата си вътре.

В сряда Бонджук най-накрая видяла своя стопанин, който бил изведен навън в болнична количка за кратка среща с кучето.

Шентюрк споделил, че кучето е много привързано към него и че той също страда от раздялата.

Шентюрк е бил изписан от болницата по-късно вчера и се е прибрал вкъщи с Бонджук.

