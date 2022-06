Портрети на кралица Елизабет II озариха Стоунхендж (ВИДЕО)

О рганизацията, която стопанисва историческата забележителност Стоунхендж, отдаде почит към кралица Елизабет Втора по случай 70-годишнината ѝ на британския трон, прожектирайки нейни портрети върху прочутата мегалитна структура, съобщи ЮПИ.

"Събрахме две британски икони заедно, за да отбележим платинения юбилей. Прожектирахме осем портрета на кралица Елизабет Втора върху Стоунхендж. Всеки от тях е от различно десетилетие от нейното управление", посочват от Инглиш Херитидж в изявление, публикувано в Туитър.

От организацията споделят видео, което показва как е осъществен проектът.

We've brought two British icons together to mark the #PlatinumJubilee! 👑



We’ve projected eight portraits of Queen Elizabeth II onto Stonehenge. Each picture is from a different decade of The Queen’s reign. pic.twitter.com/bnJZeONKXe